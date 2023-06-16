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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.06.2023 10:23
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İHRAÇ TAVAN LİMİTİ ONAYI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 190.000.000.-TL (Yüzdoksanmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir. İhraç Tavan limiti talebi onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159331


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Tam 9.828 10.096 108,86  
Yarım 4.815 4.898 14,00  
Çeyrek 2.407 2.449 7,00  
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