***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
16.03.2022 17:16
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.01.2022 tarihli sermaye artırımı kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru çerçevesinde hazırlanan ve 01.02.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilen izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebine istinaden revize edilmiştir. Revize edilen izahname dosya büyüklüğü nedeniyle dört ayrı özel durum ile ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010890
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
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|Önceki Kapanış
|: 2.079
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2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6595
En Yüksek
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|Açılış
|: 14,7000
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|Önceki Kapanış
|: 14,6300
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14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,1388
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|Önceki Kapanış
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16,2300
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18:05901,69
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 906,07
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912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6469
|14,6595
|% -0,27
|
|Euro
|16,1106
|16,1388
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,1428
|19,2388
|% 0,19
|
|Frank
|15,4953
|15,5886
|% -0,33
|
|Riyal
|3,8937
|3,9133
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-3,96
|
|Altın Gr.
|901
|902
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,85
|