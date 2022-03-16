***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 18.01.2022 tarihli sermaye artırımı kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru çerçevesinde hazırlanan ve 01.02.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilen izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebine istinaden revize edilmiştir. Revize edilen izahname dosya büyüklüğü nedeniyle dört ayrı özel durum ile ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010892BIST