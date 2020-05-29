Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2020 13:21
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 30.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 0 0
B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, şirketimiz stratejisi ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi ile BDDK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf
EK: 2 Kar Payı Oranları Tablosu 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 15.965.375,37
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İMTİYAZ YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 29.905.428,95 29.905.428,95
4. Vergiler ( - ) 6.704.976,66 6.704.976,66
5. Net Dönem Kârı 23.200.452,29 23.200.452,29
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.160.022,61 1.160.022,61
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.040.429,68 22.040.429,68
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 22.040.429,68 22.040.429,68
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.250 2.250
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.042.679,68 22.042.679,68
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 22.040.429,68 22.040.429,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847641


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:32105.060
Değişim :  -0,28% |  -300,13
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669 En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 66,40 5.321.161 % 9,93  
HLGYO 1,83 54.689.806 % 9,58  
TSGYO 3,10 18.963.948 % 9,54  
MARKA 1,56 14.319.557 % 9,09  
JANTS 74,45 11.463.787 % 7,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3854 8,4275 % 0,20  
Frank 7,0750 7,1176 % 0,54  
Riyal 1,8127 1,8217 % 0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 379 379 2,55  
Cumhuriyet 2.458 2.488 14,30  
Tam 2.530 2.557 7,10  
Yarım 1.235 1.248 7,20  
Çeyrek 617 625 3,50  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru