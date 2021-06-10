***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.06.2021 15:36
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı Yapılmayacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.06.2021
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Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Gör
15:321.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
15:328,4770
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,1129
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:3210,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1291
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:32511,13
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -10,51
|Açılış
|: 511,20
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:32
|EMKEL
|2,09
|4.160.396
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.749.857
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.295.867
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.516.867
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|262.999.925
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|63.997.085
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.130.092
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|351.865.353
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|21.912.743
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,60
|1.808.191.726
|% 2,47
|
|GARAN
|8,38
|795.276.628
|% 0,24
|
|THYAO
|14,43
|782.607.372
|% -0,89
|
|KOZAA
|16,43
|446.831.894
|% 0,80
|
|FENER
|36,30
|352.910.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|2,09
|323.411.291
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,27
|236.523.557
|% 0,00
|
|GARAN
|8,38
|795.276.628
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,25
|93.446.859
|% 0,81
|
|IHLAS
|0,64
|39.882.745
|% 3,23
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4754
|8,4770
|% -1,31
|
|Euro
|10,3297
|10,3379
|% -1,23
|
|Sterlin
|11,9408
|12,0007
|% -1,21
|
|Frank
|9,4355
|9,4924
|% -1,20
|
|Riyal
|2,2586
|2,2700
|% -1,09
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-2,85
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,60
|
|Cumhuriyet
|3.391
|3.442
|-65,00
|
|Tam
|3.372
|3.457
|-67,85
|
|Yarım
|1.630
|1.672
|-32,82
|
|Çeyrek
|817
|836
|-16,41
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,25
|