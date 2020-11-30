***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.11.2020 17:28
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında,şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak anasözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliğin BDDK'dan, SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak Genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6.Madde.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890590
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
18:057,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0155
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
18:05444,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,87
|Açılış
|: 445,77
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|395.761
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.742.393
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.695.777
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.599.678
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|80.360.251
|% -10,00
|
|BALAT
|7,92
|541.322
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|101.655
|% -10,00
|
|POLTK
|322,20
|1.477.463
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.606.711
|% -9,99
|
|GARAN
|8,75
|2.571.259.224
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,16
|2.543.154.896
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.780.147.215
|% -0,95
|
|ECILC
|7,16
|1.206.850.856
|% 3,47
|
|THYAO
|11,40
|1.177.208.284
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,16
|2.543.154.896
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.780.147.215
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,86
|972.249.027
|% -4,35
|
|TSKB
|2,29
|734.904.858
|% -4,98
|
|TEKTU
|2,04
|625.005.437
|% 2,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7983
|7,8045
|% -0,12
|
|Euro
|9,3562
|9,3671
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,4022
|10,4544
|% 0,43
|
|Frank
|8,5927
|8,6444
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0749
|2,0853
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-14,15
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,60
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,80
|47,80
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem