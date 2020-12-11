Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.12.2020 13:38



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin anasözleşme değişikliği SPK tarafından onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.12.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında,şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak anasözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliğin BDDK'dan, SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak Genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6.Madde.pdf
EK: 2 Onaylı esas sözleşme tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892793


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:141.353
Değişim :  0,00% |  0,05
Açılış :  1.352  
Önceki Kapanış :  1.353  
En Yüksek
1.358 En Düşük
1.343
BIST En Aktif Hisseler14:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 326,70 49.090.250 % 10,00  
NIBAS 82,50 27.406.333 % 10,00  
TMSN 12,65 204.007.116 % 10,00  
LINK 56,65 79.178.149 % 10,00  
DITAS 38,72 4.719.658 % 10,00  
daha fazla
14:14 Alış Satış %  
Dolar 7,9209 7,9282 % 0,48  
Euro 9,5985 9,6124 % 0,21  
Sterlin 10,4321 10,4844 % -0,30  
Frank 8,8869 8,9404 % 0,26  
Riyal 2,1083 2,1188 % 0,49  
daha fazla
14:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 -7,94  
Altın Gr. 467 467 1,29  
Cumhuriyet 3.091 3.131 -9,00  
Tam 3.074 3.153 0,52  
Yarım 1.486 1.525 0,25  
Çeyrek 745 763 0,13  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 -0,37  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,03  
B. Petrol 50,03 50,03 -0,22  
Seans Raporu 14:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru