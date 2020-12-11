***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.12.2020 13:38
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin anasözleşme değişikliği SPK tarafından onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.12.2020
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında,şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak anasözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliğin BDDK'dan, SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak Genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6.Madde.pdf
EK: 2 Onaylı esas sözleşme tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892793
BIST
14:141.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.352
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.343
14:147,9282
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,8772
14:149,6124
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,7363
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 465,83
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473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler14:14
|BRYAT
|326,70
|49.090.250
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|27.406.333
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.007.116
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|79.178.149
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.719.658
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|MTRYO
|2,43
|5.335.676
|% -6,90
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,33
|64.790.842
|% -6,64
|
|SISE
|7,12
|1.924.267.916
|% -0,56
|
|GARAN
|9,37
|1.406.111.852
|% -1,37
|
|PETKM
|4,81
|1.160.054.588
|% 1,91
|
|TUPRS
|100,20
|1.086.932.838
|% 2,61
|
|DOHOL
|3,13
|1.013.172.398
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.013.172.398
|% 2,62
|
|SISE
|7,12
|1.924.267.916
|% -0,56
|
|ODAS
|3,67
|941.674.374
|% -5,41
|
|PETKM
|4,81
|1.160.054.588
|% 1,91
|
|TSKB
|1,77
|415.677.094
|% -3,28
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9209
|7,9282
|% 0,48
|
|Euro
|9,5985
|9,6124
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4321
|10,4844
|% -0,30
|
|Frank
|8,8869
|8,9404
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1083
|2,1188
|% 0,49
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-7,94
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.091
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|0,52
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|0,25
|
|Çeyrek
|745
|763
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,03
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|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-0,22
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