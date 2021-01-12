***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil Edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.12.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.12.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 12.01.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında,şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak anasözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliğin BDDK'dan, SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak Genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 6.Madde.pdfEK: 2 Onaylı esas sözleşme tadili.pdfEK: 3 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901516BIST