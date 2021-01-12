***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2021 14:45
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 12.01.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında,şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak anasözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliğin BDDK'dan, SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak Genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6.Madde.pdf
EK: 2 Onaylı esas sözleşme tadili.pdf
EK: 3 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901516
BIST
14:471.544
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|Değişim
|: 0,51%
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|: 1.549
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ARMDA
|56,65
|10.661.483
|% 10,00
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|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|33.319.321
|% 9,99
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|PSDTC
|28,40
|48.415.671
|% 9,99
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|PSDTC
|28,40
|48.415.671
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|GRNYO
|3,65
|18.355.510
|% -7,12
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|SISE
|7,57
|2.674.054.702
|% 3,70
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|TSKB
|1,88
|1.325.703.663
|% 3,87
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|THYAO
|12,89
|969.153.250
|% 1,50
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|GARAN
|10,51
|835.715.983
|% 0,10
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|KOZAL
|119,30
|799.663.224
|% -0,67
|
|TSKB
|1,88
|1.325.703.663
|% 3,87
|
|SISE
|7,57
|2.674.054.702
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,62
|343.996.757
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|466.881.277
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,97
|438.255.759
|% 0,68
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4588
|7,4627
|% -0,29
|
|Euro
|9,0671
|9,0740
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,1249
|10,1757
|% 0,35
|
|Frank
|8,3630
|8,4133
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9847
|1,9946
|% -0,21
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|15,44
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|29,00
|
|Tam
|2.954
|3.028
|24,05
|
|Yarım
|1.428
|1.465
|11,64
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,49
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,14
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|B. Petrol
|56,66
|56,66
|1,00
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