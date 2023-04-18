***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.04.2023 11:44
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139595
BIST
13:255.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,42
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2519,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2521,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1166
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:251.248,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.248,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:23
|BRSAN
|133,10
|281.410.194
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.428.173
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.489.682
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|BURCE
|89,10
|67.230.995
|% 8,46
|
|IMASM
|57,15
|43.166.486
|% -9,91
|
|KLRHO
|27,68
|61.565.020
|% -6,17
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|LIDER
|102,00
|36.210.613
|% -5,56
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,10
|4.619.099.288
|% 1,87
|
|THYAO
|136,30
|2.181.132.430
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.071.030.793
|% 0,93
|
|ASELS
|52,45
|933.605.909
|% 0,77
|
|EREGL
|35,02
|906.749.292
|% -0,34
|
|KOZAL
|25,10
|4.619.099.288
|% 1,87
|
|EKGYO
|6,79
|462.485.230
|% -0,15
|
|ISCTR
|12,05
|671.018.183
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,24
|530.581.580
|% 0,89
|
|DZGYO
|3,30
|135.763.790
|% 6,80
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3950
|19,4005
|% 0,04
|
|Euro
|21,2952
|21,3102
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,0335
|24,1541
|% 0,53
|
|Frank
|21,5446
|21,6743
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1566
|5,1824
|% 0,14
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|7,28
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|4,74
|
|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
|
|Tam
|8.806
|8.922
|-16,00
|
|Yarım
|4.301
|4.362
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.150
|2.181
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,62
|0,02
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,23
|