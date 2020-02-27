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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

27.02.2020 12:08
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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/02/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/06/2019
Açıklama

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmetinin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'den alınmasına Şubat 2020-Şubat 2021 döneminde de devam edilecektir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821950


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Altın Gr. 326 326 2,24  
Cumhuriyet 2.164 2.197 16,00  
Tam 2.153 2.206 16,61  
Yarım 1.040 1.067 8,03  
Çeyrek 522 534 4,02  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,15  
Gümüş Gr. 3,57 3,57 0,03  
B. Petrol 52,38 52,38 -0,43  
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