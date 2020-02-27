***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
27.02.2020 12:08
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/02/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/06/2019
Açıklama
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmetinin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'den alınmasına Şubat 2020-Şubat 2021 döneminde de devam edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821950
BIST
12:37113.338
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.833,04
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.333
12:376,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1721
En Düşük
6,1506
12:376,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0540
|Açılış
|: 6,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7541
En Düşük
6,6963
12:37326,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,66
|Açılış
|: 326,65
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,26
|32.683.114
|% 10,88
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,15
|28.057.540
|% 8,74
|
|HATEK
|10,41
|25.777.217
|% 6,99
|
|ALGYO
|16,21
|97.953.781
|% -8,93
|
|BJKAS
|2,56
|10.256.609
|% -7,91
|
|SNPAM
|5,81
|1.111.722
|% -7,78
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BRSAN
|12,18
|111.164.390
|% -7,02
|
|THYAO
|12,80
|815.029.076
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,86
|370.475.757
|% -1,72
|
|ASELS
|28,18
|359.045.847
|% -2,83
|
|IHLGM
|1,36
|304.066.279
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,53
|190.581.926
|% 0,66
|
|IHLGM
|1,36
|304.066.279
|% 2,26
|
|KRDMD
|2,86
|370.475.757
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,53
|190.581.926
|% 0,66
|
|KARSN
|1,86
|125.277.742
|% -4,12
|
|THYAO
|12,80
|815.029.076
|% -3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9403
|7,9801
|% 0,27
|
|Frank
|6,3218
|6,3599
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6390
|1,6472
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|10,89
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.153
|2.206
|16,61
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|8,03
|
|Çeyrek
|522
|534
|4,02
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|52,38
|52,38
|-0,43
|