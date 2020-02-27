***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi27/02/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi27/02/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/06/2019AçıklamaŞirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmetinin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'den alınmasına Şubat 2020-Şubat 2021 döneminde de devam edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821950BIST