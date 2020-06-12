***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
12.06.2020 14:20
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/06/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/06/2020
Açıklama
JCR Eurasia Rating, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (8.81), görünümü ise (Stabil) olarak revize etmiştir. Şirketimizin dört ana bölümden aldığı uyum notları ekteki PDF dökümanında yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,51 8,89 8,53 9,09 8,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850927
BIST
14:45109.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 282,55
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.477
En Düşük
107.833
14:456,8322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
14:457,7263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
14:45381,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,35
|Açılış
|: 381,38
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.711.750
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.130.520
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|OYAYO
|7,22
|51.114.323
|% 9,89
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|FORMT
|3,35
|3.108.365
|% -6,42
|
|EKGYO
|1,94
|428.257.153
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|306.390.674
|% -1,27
|
|TSKB
|1,25
|292.846.617
|% 0,81
|
|TKFEN
|15,60
|260.674.332
|% 1,04
|
|MPARK
|18,23
|219.087.346
|% 4,65
|
|EKGYO
|1,94
|428.257.153
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|306.390.674
|% -1,27
|
|CEMAS
|1,25
|74.188.453
|% 0,00
|
|ODAS
|2,02
|112.015.755
|% -0,49
|
|IHYAY
|1,17
|57.420.320
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6023
|8,6455
|% 0,08
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8150
|1,8241
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|8,57
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.490
|4,60
|
|Tam
|2.537
|2.559
|4,70
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,30
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,70
|38,70
|0,15
|
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