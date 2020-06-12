***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/06/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi27/02/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi27/03/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/06/2020AçıklamaJCR Eurasia Rating, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (8.81), görünümü ise (Stabil) olarak revize etmiştir. Şirketimizin dört ana bölümden aldığı uyum notları ekteki PDF dökümanında yer almaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not8,51 8,89 8,53 9,09 8,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850927BIST