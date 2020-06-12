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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

12.06.2020 14:20
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/06/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/06/2020
Açıklama

JCR Eurasia Rating, Şirketimizin  SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (8.81), görünümü ise (Stabil) olarak revize etmiştir. Şirketimizin  dört ana bölümden aldığı uyum notları ekteki PDF dökümanında yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,51 8,89 8,53 9,09 8,81




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850927


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Riyal 1,8150 1,8241 % -0,16  
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Altın Gr. 381 381 1,19  
Cumhuriyet 2.465 2.490 4,60  
Tam 2.537 2.559 4,70  
Yarım 1.238 1.249 2,30  
Çeyrek 619 625 1,20  
Gümüş.Ons 17,64 17,68 0,01  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,01  
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