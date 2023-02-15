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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

15.02.2023 16:41
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/02/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

Şirketimiz ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 15.02.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 17.05.2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113562


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