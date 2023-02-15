***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu Unvanıİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/02/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/02/2024Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 15.02.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 17.05.2023 tarihine kadar yapılacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113562BIST