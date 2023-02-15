***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.02.2023 17:38
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/02/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 15.02.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notuna ilişkin bildirim en geç 15.05.2023 tarihine kadar yapılacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113589
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1075
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.110,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8456
|18,8537
|% 0,10
|
|Euro
|20,1218
|20,1252
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,5583
|22,6714
|% -1,33
|
|Frank
|20,2975
|20,4198
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-24,14
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,67
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.544
|7.614
|-104,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA