***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu Unvanıİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATİNG)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/02/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/02/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/05/2023AçıklamaCreditwest FaktoringA.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Uyum Notu 8,87 olarak belirlenmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not8,77 8,93 8,65 9 8,87http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151379BIST