***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
18.01.2023 12:27
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Taşıt Aracı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
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Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/01/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
10.496.700-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3.70%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
10.50%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1.63%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
510.88%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
10.86%
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Henüz netleşmemiştir.
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirket Aracı
Karşı Taraf
Üçüncü taraf Otomotiv Satıcısı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
--
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat Gerektirmemektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
--
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
--
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
--
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, şirket temsilinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınmasına, söz konusu aracın alımı için 11.000.000-TL+ yasal masraflar olacak şekilde üst sınır belirlenmesine ve söz konusu varlık alımı kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri gereğince KAP 'ta ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102929
BIST