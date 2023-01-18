***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTaşıt AracıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü--Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/01/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli10.496.700-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3.70%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)10.50%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1.63%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)510.88%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)10.86%Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihHenüz netleşmemiştir.Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirket AracıKarşı TarafÜçüncü taraf Otomotiv SatıcısıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği--Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı--Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa BedeliDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat Gerektirmemektedir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası--Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı--Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar--İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi--AçıklamalarYönetim Kurulumuz, şirket temsilinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınmasına, söz konusu aracın alımı için 11.000.000-TL+ yasal masraflar olacak şekilde üst sınır belirlenmesine ve söz konusu varlık alımı kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri gereğince KAP 'ta ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102929BIST