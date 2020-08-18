***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.08.2020 16:29
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Özel Durumlar Tebliği'ne göre, şirketimize ait kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869690
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:058,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0397
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:05473,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,40
|Açılış
|: 473,23
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.619.533
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.042.791
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.173.058
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.420.765
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.483.916
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,81
|543.034.895
|% -9,80
|
|GARAN
|7,12
|1.370.647.282
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,13
|1.074.230.926
|% 9,86
|
|ASELS
|17,71
|784.450.170
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.619.533
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,86
|619.058.027
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,95
|600.742.001
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,86
|619.058.027
|% 0,35
|
|GARAN
|7,12
|1.370.647.282
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,13
|1.074.230.926
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|243.920.664
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3679
|% -0,21
|
|Euro
|8,7805
|8,7962
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7095
|9,7582
|% 0,76
|
|Frank
|8,1218
|8,1707
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9595
|1,9693
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|11,10
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,17
|