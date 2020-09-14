***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.09.2020 12:41
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Özel Durumlar Tebliği'ne göre, şirketimize ait kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874924
BIST
15:281.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
15:287,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
15:288,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9072
En Düşük
8,8309
15:28469,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,44
|Açılış
|: 469,67
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,77
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MERKO
|3,85
|73.324.680
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|29.972.557
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.014.236
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.272.999
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.034.791
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.140.328
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|163.959.970
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|FENER
|36,62
|278.956.439
|% -8,22
|
|TSPOR
|5,41
|83.950.080
|% -6,88
|
|KRDMD
|3,16
|2.189.529.921
|% 2,93
|
|PETKM
|4,32
|779.140.470
|% 1,65
|
|SISE
|6,34
|627.191.319
|% 1,77
|
|IHLAS
|1,08
|438.275.368
|% 0,93
|
|ODAS
|2,67
|381.324.267
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,16
|2.189.529.921
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,08
|438.275.368
|% 0,93
|
|PETKM
|4,32
|779.140.470
|% 1,65
|
|ODAS
|2,67
|381.324.267
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,82
|226.272.217
|% 1,68
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4890
|7,4944
|% 0,29
|
|Euro
|8,8933
|8,9016
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6115
|9,6598
|% 0,82
|
|Frank
|8,2317
|8,2813
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,27
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|10,00
|
|Tam
|3.095
|3.172
|9,61
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|4,65
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,32
|