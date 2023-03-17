***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.03.2023 16:32
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-15933 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125874
BIST
17:185.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -34,66
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:1819,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:1820,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0815
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:181.192,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,77
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.132.964
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.891.137
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,76
|22.570.086
|% -7,83
|
|PENTA
|21,66
|544.523.126
|% -7,04
|
|ULUSE
|154,40
|102.797.155
|% -5,22
|
|KRGYO
|13,18
|25.021.231
|% -5,04
|
|ASTOR
|64,35
|5.680.234.854
|% 9,07
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|ASELS
|57,40
|3.498.882.156
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,16
|2.867.201.396
|% 0,68
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|YKBNK
|11,41
|2.060.493.097
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,21
|1.037.834.408
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,04
|535.409.419
|% 7,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0008
|19,0051
|% 0,08
|
|Euro
|20,2128
|20,2208
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,0274
|23,1429
|% 0,37
|
|Frank
|20,4000
|20,5229
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|31,96
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|19,46
|
|Cumhuriyet
|7.979
|8.100
|92,00
|
|Tam
|8.011
|8.092
|106,00
|
|Yarım
|3.927
|3.960
|52,00
|
|Çeyrek
|1.964
|1.980
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,25
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-1,29
|