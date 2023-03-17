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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

17.03.2023 16:32
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-15933 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. 
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125874


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Cumhuriyet 7.979 8.100 92,00  
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Yarım 3.927 3.960 52,00  
Çeyrek 1.964 1.980 26,00  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 0,45  
Gümüş Gr. 13,50 13,51 0,25  
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