***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizzin 28.12.2019 tarihinde yaptığı Finansal Varlık Duran Edinmi özel durum açıklamasında belirtilen JOINT COMPANY WEST FINANCE AND CREDIT BANK hisselerinin satın alınması süreci olağan koşullarda devam etmekte olup , Ukrayna yetkili makamlarından izin beklenmektedir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878199BIST