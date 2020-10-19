***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 11.05.2018 tarihinden bugüne ‘Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görev yapmakta olan Sn. Kemal SEMERCİLER sürdürmekte olduğu görevinden kendi rızası ile ayrılmak istediğini bildirmiştir. Yönetim Kurulumuzun 19.10.2020 tarihli kararı ile, Sn. Kemal SEMERCİLER' in, 16.10.2020 tarihli istifasının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882436BIST