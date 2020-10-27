***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 16:23
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu' nun 27.10.2020/18 tarih ve sayılı kararı uyarınca
Ekte yer alan bağımsızlık beyanını sunan ve Aday Gösterme Komitesi'nin raporla yönetim kuruluna sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın adaylığının Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmasına, bu adayın 16.10.2020 tarihinde kendi isteği ile görevinden ayrılan Sn. Kemal SEMERCİLER' in kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu kararın yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Bununla birlikte yine aynı karar uyarınca
16.10.2020 tarihinde görevinden kendi isteği ile görevinden ayrılan Sn. Kemal SEMERCİLER' in görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan Sn. Mehmet Adnan DABAK tarafından yerine getirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884342
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