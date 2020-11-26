***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 17:13
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında şirketimizde 11.05.2018 tarihinden bugüne ‘Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görev yapmakta olan Sn. Zafer ÖZCAN' ın, 20.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi görevinden istifasının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yine aynı toplantıda, Aday Gösterme Komitesi'nin raporla kurula sunduğu Yönetim Kurulu Üye Adayı, Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın adaylığının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına, bu adayın 20.11.2020 tarihinde görevinden kendi isteği ile ayrılan Sn.Zafer ÖZCAN' ın kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890148
BIST
17:021.337
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|Açılış
|: 1.335
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:02
|KLNMA
|73,70
|17.562.605
|% 10,00
|
|YESIL
|70,40
|21.018.516
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|63.713.482
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.609.078
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,23
|2.826.963.190
|% 1,76
|
|THYAO
|12,15
|1.821.759.666
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,18
|1.778.304.722
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.464.271
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.604.791
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.464.271
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,18
|1.778.304.722
|% -0,38
|
|GARAN
|9,23
|2.826.963.190
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,09
|631.504.271
|% 1,95
|
|TSKB
|2,68
|562.672.614
|% -1,11
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8828
|7,8857
|% -0,84
|
|Euro
|9,3879
|9,3953
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,4848
|10,5374
|% -1,26
|
|Frank
|8,6469
|8,6990
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% -0,85
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-36,80
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-17,79
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-0,55
|
Seans Raporu
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17:13VERUS
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Endeks 1, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 22, 385.00 milyon TL de