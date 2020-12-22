***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 12:29
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımızın Dikkatine
Mevcut pandemi koşulları nedeniyle 29 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik olarak katılmanızı tavsiye etmekteyiz.
Toplantıya fiziki olarak katılmayı düşünen yatırımcılarımıza ise genel kurulun yapılacağı üniversite binasına girişte HES kodu şartı arandığını bildirir, genel kurul toplantısından önce HES kodlarını temin etmeleri gerektiği hususunu paylaşmak isteriz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894205
BIST
13:431.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,63
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:437,6226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 7,6300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:439,3280
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|Önceki Kapanış
|: 460,90
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463,60
En Düşük
458,63
BIST En Aktif Hisseler13:41
|CLEBI
|143,00
|97.358.262
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.511.756
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|122.768.575
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|431.272.113
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|KLNMA
|29,00
|661.361
|% -9,09
|
|RAYSG
|16,50
|20.756.364
|% -8,44
|
|GARAN
|9,95
|969.525.744
|% 1,84
|
|THYAO
|12,55
|961.174.454
|% 2,70
|
|ODAS
|4,12
|651.616.710
|% 0,24
|
|TSKB
|1,86
|571.062.918
|% -2,11
|
|OTKAR
|291,70
|543.955.100
|% 1,92
|
|TSKB
|1,86
|571.062.918
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,16
|352.292.228
|% 2,37
|
|ODAS
|4,12
|651.616.710
|% 0,24
|
|ALBRK
|2,09
|240.191.057
|% 1,95
|
|PETKM
|4,86
|520.468.595
|% 2,53
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6168
|7,6218
|% -0,25
|
|Euro
|9,3207
|9,3266
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,1722
|10,2232
|% -0,73
|
|Frank
|8,5641
|8,6157
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0245
|2,0346
|% -0,29
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,74
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|-38,39
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-18,58
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-0,50
|