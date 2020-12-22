***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımızın DikkatineMevcut pandemi koşulları nedeniyle 29 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik olarak katılmanızı tavsiye etmekteyiz.Toplantıya fiziki olarak katılmayı düşünen yatırımcılarımıza ise genel kurulun yapılacağı üniversite binasına girişte HES kodu şartı arandığını bildirir, genel kurul toplantısından önce HES kodlarını temin etmeleri gerektiği hususunu paylaşmak isteriz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894205BIST