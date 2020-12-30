***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Joint Company West Finance And Credit Bank'ın tüm paylarının %.42'sine denk gelen 62.984.361 adet payın 40.165.127,01 TL toplam bedelle satın alınmasına nihai satış bedelinin belirlenmesinde hisse devir tarihindeki öz kaynakların ve işbu kararımızda belirlenen çarpanın esas alınmasına ve nakden ödenmesine karar verilmişti.Joint Company West Finance And Credit Bank'ın paylarının %.42'sine denk gelen hissenin satın alınması için Ukrayna Merkez Bankasına yapılan başvurumuz onaylanmış olup, buna ilişkin özel durum açıklaması 19.11.2020 tarihinde yapılmıştı.Söz konusu hisse devir işlemine ilişkin kapanış tutanağı 30.12.2020 (bugün) itibariyle imzalanmış olup, nihai bedel 40.165.127,01 TL olarak kesinleştirilmiştir. Bakiye tutarı olan 165.127,01-TL de bugün itibariyle ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895685BIST