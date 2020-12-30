***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 16:38
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.12.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Joint Company West Finance And Credit Bank'ın tüm paylarının %.42'sine denk gelen 62.984.361 adet payın 40.165.127,01 TL toplam bedelle satın alınmasına nihai satış bedelinin belirlenmesinde hisse devir tarihindeki öz kaynakların ve işbu kararımızda belirlenen çarpanın esas alınmasına ve nakden ödenmesine karar verilmişti.
Joint Company West Finance And Credit Bank'ın paylarının %.42'sine denk gelen hissenin satın alınması için Ukrayna Merkez Bankasına yapılan başvurumuz onaylanmış olup, buna ilişkin özel durum açıklaması 19.11.2020 tarihinde yapılmıştı.
Söz konusu hisse devir işlemine ilişkin kapanış tutanağı 30.12.2020 (bugün) itibariyle imzalanmış olup, nihai bedel 40.165.127,01 TL olarak kesinleştirilmiştir. Bakiye tutarı olan 165.127,01-TL de bugün itibariyle ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895685
BIST
16:401.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:407,3662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:409,0450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:40445,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,73
|Açılış
|: 445,02
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.526.368
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.561.403
|% 9,99
|
|INTEM
|37,26
|8.693.868
|% 9,98
|
|ARZUM
|27,34
|23.514.587
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,95
|16.259.150
|% -8,17
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|OSMEN
|31,68
|3.348.262
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,37
|4.125.857
|% -5,18
|
|DOAS
|28,68
|86.079.788
|% -5,10
|
|GUBRF
|83,10
|2.851.820.312
|% 8,70
|
|ASELS
|18,43
|2.185.014.706
|% 2,96
|
|KOZAL
|97,45
|1.500.422.493
|% 2,31
|
|GARAN
|10,23
|1.491.939.894
|% 2,10
|
|HALKB
|5,62
|1.366.037.941
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,16
|683.736.973
|% 0,00
|
|HALKB
|5,62
|1.366.037.941
|% 3,69
|
|VAKBN
|4,73
|1.102.714.826
|% 1,72
|
|ODAS
|3,99
|867.416.100
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,84
|1.099.147.485
|% 3,36
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3639
|7,3699
|% -0,34
|
|Euro
|9,0300
|9,0415
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9690
|10,0190
|% 0,19
|
|Frank
|8,2924
|8,3424
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9542
|1,9640
|% -0,51
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|3,57
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,22
|
Seans Raporu
16:39
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