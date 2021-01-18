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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2021 16:38



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili 2018 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (Boğaziçi Kurumlar V.D.) vergi müfettişlerince Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergi ve Banka M.V. yönünden inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirketimiz adına 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi ziyaı cezası düzenlenmiştir.Şirketimiz  bugüne kadar sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi mevzuatı ile tam uyum içinde hareket etmiştir.  Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunma ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı kullanılacaktır
Yatırımcılarımız, bu konuya ilişkin gelişmelerden, özel durumlara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde haberdar edilecektir.
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903040


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