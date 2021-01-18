***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 16:38
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili 2018 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (Boğaziçi Kurumlar V.D.) vergi müfettişlerince Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergi ve Banka M.V. yönünden inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirketimiz adına 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi ziyaı cezası düzenlenmiştir.Şirketimiz bugüne kadar sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi mevzuatı ile tam uyum içinde hareket etmiştir. Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunma ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı kullanılacaktır
Yatırımcılarımız, bu konuya ilişkin gelişmelerden, özel durumlara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde haberdar edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903040
BIST
17:361.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 29,70
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.555
En Düşük
1.509
17:367,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:369,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0400
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:36442,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,00
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.267.451
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.673.393
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.734.350
|% -5,95
|
|SILVR
|9,50
|29.803.421
|% -5,66
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,23
|1.945.338.597
|% 9,38
|
|DOHOL
|3,58
|1.720.698.011
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,20
|1.473.887.494
|% 1,81
|
|GARAN
|10,03
|1.234.783.274
|% 0,10
|
|SISE
|7,76
|999.916.750
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,58
|1.720.698.011
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,49
|893.780.005
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,45
|449.433.919
|% 5,07
|
|TSKB
|1,89
|531.774.528
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,23
|1.945.338.597
|% 9,38
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4907
|7,4954
|% 0,49
|
|Euro
|9,0440
|9,0518
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,1327
|10,1836
|% 0,31
|
|Frank
|8,3816
|8,4321
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9939
|2,0039
|% 0,58
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,32
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 54 artarak (% 1.48 ) 1, 678
-
17:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, IHLGM
-
17:49XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 26, 007.00 milyon TL de
-
17:49TMSN
Yüzde 4.96 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 490, 410 adet işlem
-
17:48NATEN
Yüzde 4.92 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 963 adet işlem