***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 17:43
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirketimiz adına 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi ziyaı cezası düzenlendiği 18.01.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha önce duyurulmuştu. İlgili daire başkanlığının daveti üzerine yapılan uzlaşma toplantısı sonucunda sadece Banka Muamele Vergisi için 4.609 TL'de uzlaşılmış ve ödemesi yapılmıştır. İncelemenin diğer konularıyla ilgili uzlaşma sağlanamamış ve şirket hukuki süreci başlatma kararı almıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913371
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0687
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0365
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05413,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,25
|Açılış
|: 413,29
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
412,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4093
|7,4176
|% 0,88
|
|Euro
|8,9796
|8,9942
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,3506
|10,4025
|% 0,80
|
|Frank
|8,1687
|8,2179
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-39,01
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,95
|