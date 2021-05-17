***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 15:23
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu' nun 17.05.2021 tarihli toplantısında, Aday Gösterme Komitesi'nin raporla kurula sunduğu Bağımsız Yöneti
m Kurulu Üye adayları, Sn. Atilla S
aplan' ın ve Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın adaylıklarının onaylanmasına ve bu adayların 10.06.2021 günü gerçekleşmesi planlanan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936539
BIST
15:331.451
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.447
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:33
|NTGAZ
|9,90
|25.777.984
|% 10,00
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|DAGHL
|12,98
|4.783.040
|% 10,00
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|INVEO
|137,50
|71.860.482
|% 10,00
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|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
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|GSDDE
|5,51
|5.385.998
|% 9,98
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|CEOEM
|9,91
|165.763.493
|% -7,81
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|IHGZT
|1,50
|8.016.613
|% -7,41
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|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,34
|317.138.048
|% -5,65
|
|EREGL
|19,70
|923.452.450
|% -1,45
|
|GARAN
|7,82
|758.134.175
|% 1,82
|
|THYAO
|13,45
|550.708.849
|% 0,45
|
|KOZAL
|128,50
|487.340.733
|% 2,07
|
|PETKM
|6,32
|477.988.306
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,90
|236.777.883
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,13
|221.822.076
|% 0,95
|
|GARAN
|7,82
|758.134.175
|% 1,82
|
|GSRAY
|3,34
|317.138.048
|% -5,65
|
|KARSN
|4,51
|346.342.312
|% 3,44
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3503
|8,3516
|% -1,23
|
|Euro
|10,1504
|10,1551
|% -1,13
|
|Sterlin
|11,7479
|11,8069
|% -1,15
|
|Frank
|9,2392
|9,2949
|% -1,10
|
|Riyal
|2,2238
|2,2349
|% -1,07
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.848
|1.848
|4,77
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|168,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,46
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,10
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,05
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|-0,05
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|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,40
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