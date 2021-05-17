***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu' nun 17.05.2021 tarihli toplantısında, Aday Gösterme Komitesi'nin raporla kurula sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları, Sn. Atilla Saplan' ın ve Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın adaylıklarının onaylanmasına ve bu adayların 10.06.2021 günü gerçekleşmesi planlanan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936539BIST