***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu toplanarak görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlemiştir: Yönetim Kurulu Başkanı : Nusret ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Serdar ALTINBAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Atilla SAPLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Adnan DABAK Yönetim Kurulu Üyesi : Haluk Levent ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi : Altuğ ALTINBAŞ SÜRER Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür : Dilber BIÇAKÇIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942645BIST