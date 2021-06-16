***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 15:44
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu toplanarak görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlemiştir: Yönetim Kurulu Başkanı : Nusret ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Serdar ALTINBAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Atilla SAPLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Adnan DABAK Yönetim Kurulu Üyesi : Haluk Levent ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi : Altuğ ALTINBAŞ SÜRER Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür : Dilber BIÇAKÇI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942645
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,16
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
18:058,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1055
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7276
En Düşük
8,6029
18:0510,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0637
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4221
En Düşük
10,2877
18:05496,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,19
|Açılış
|: 496,83
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7163
|8,7213
|% 1,22
|
|Euro
|10,3968
|10,4056
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1165
|12,1772
|% 0,87
|
|Frank
|9,4766
|9,5337
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3188
|2,3304
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-39,78
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,20
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem