***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2021-26.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirketimiz adına 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi ziyaı cezası düzenlendiği 18.01.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha önce duyurulmuştu.İlgili daire başkanlığının daveti üzerine yapılan uzlaşma toplantısı sonucunda sadece Banka Muamele Vergisi için 4.609 TL'de uzlaşıldığı ve ödemesi yapıldığı, incelemenin diğer konularla ilgili şirketimizin hukuki süreci başlatma kararı aldığı da 26.02.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha önce duyurulmuştu.Devam eden hukuki süreçte gelinen noktada 1,329.015,37 TL vergi ve 1,329.015,37 TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 2.658.030,74 TL ile ilgili kısım şirket lehimize sonuçlanmış olup, aleyhimize sonuçlanan kalan kısım ile ilgili istinaf mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. Hukuki sürecimizle ilgili yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011089BIST