***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 16:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2021-26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirketimiz adına 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi ziyaı cezası düzenlendiği 18.01.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha önce duyurulmuştu.
İlgili daire başkanlığının daveti üzerine yapılan uzlaşma toplantısı sonucunda sadece Banka Muamele Vergisi için 4.609 TL'de uzlaşıldığı ve ödemesi yapıldığı, incelemenin diğer konularla ilgili şirketimizin hukuki süreci başlatma kararı aldığı da 26.02.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha önce duyurulmuştu.
Devam eden hukuki süreçte gelinen noktada 1,329.015,37 TL vergi ve 1,329.015,37 TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 2.658.030,74 TL ile ilgili kısım şirket lehimize sonuçlanmış olup, aleyhimize sonuçlanan kalan kısım ile ilgili istinaf mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. Hukuki sürecimizle ilgili yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011089
BIST
16:072.131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 42,16
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:0714,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1535
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
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14,8032
En Düşük
14,5578
16:0716,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2001
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:07919,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 15,13
|Açılış
|: 919,82
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:05
|YEOTK
|62,75
|8.480.098
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.233.428
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.384.684
|% 9,97
|
|GARFA
|12,95
|2.579.100
|% 9,37
|
|IEYHO
|0,82
|18.526.499
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|104.930.759
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.401.406
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|SERVE
|15,88
|169.643
|% -3,17
|
|KRDMD
|14,72
|2.497.347.593
|% 2,29
|
|EREGL
|35,44
|2.453.163.993
|% 3,38
|
|GARAN
|11,87
|2.179.253.981
|% 0,08
|
|THYAO
|27,88
|1.918.028.137
|% 0,65
|
|FROTO
|306,30
|1.310.219.555
|% 6,91
|
|DOHOL
|3,45
|792.216.209
|% 5,18
|
|GARAN
|11,87
|2.179.253.981
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,88
|665.799.310
|% 2,11
|
|KRDMD
|14,72
|2.497.347.593
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,27
|294.558.922
|% 1,79
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7619
|14,7657
|% 1,03
|
|Euro
|16,3230
|16,3564
|% 1,27
|
|Sterlin
|19,2771
|19,3737
|% 0,68
|
|Frank
|15,6313
|15,7254
|% 1,11
|
|Riyal
|3,9215
|3,9412
|% 1,04
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|12,05
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,65
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|93,00
|
|Tam
|6.071
|6.224
|90,22
|
|Yarım
|2.934
|3.011
|43,65
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|21,82
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,24
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,98
|
Seans Raporu
16:05
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16:20HEDEF
Yüzde 6.48 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 617 adet işlem
-
16:19PSGYO
Yüzde 8.73 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 039, 243 adet işlem
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16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, GARAN, THYAO
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16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 48 artarak (% 2.30 ) 1, 931
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16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, GZNMI, CMBTN, YEOTK