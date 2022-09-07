***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 15:50
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 02.03.2016 tarihinden bu yana Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Burcu EVRENOSOĞLU' nun Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak atanmasına ve 16.05.2018/12 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen, T.T.K. 367 ve 371.maddelerine göre düzenlenmiş olan 16.05.2018/05 tarih ve sayılı Yönetim ve Temsil İlzamına ilişkin İç Yönerge gereğince müştereken hareketle yetkili olmak üzere ikinci derece imza yetkilisi olarak tayin edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Ynetim Kurulumuz, ) Sn. Selin DURMAZ' ın Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve 16.05.2018/12 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen, T.T.K. 367 ve 371.maddelerine göre düzenlenmiş olan 16.05.2018/05 tarih ve sayılı Yönetim ve Temsil İlzamına ilişkin İç Yönerge gereğince müştereken hareketle yetkili olmak üzere hali hazırda var olan ikinci derece imza yetkisinin yeni unvanına göre revize edilerek devamına oy birliği ile karar vermiştir.
Yönetim Kurulumuz, Sn. Ayşegül GÜRSES' in Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061015
BIST
16:393.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 19,44
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:3918,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:3918,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:39997,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 997,24
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ORGE
|12,98
|55.248.015
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.154.644
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|20.278.519
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|168.098.828
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.051.931
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|PRKME
|13,07
|52.717.870
|% -6,24
|
|FADE
|9,31
|180.180.395
|% -5,96
|
|YKBNK
|8,00
|6.914.886.450
|% -3,38
|
|THYAO
|74,90
|5.864.292.987
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,12
|5.786.038.099
|% -2,89
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.154.644
|% 9,98
|
|SISE
|26,28
|4.175.151.491
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.154.644
|% 9,98
|
|YKBNK
|8,00
|6.914.886.450
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,12
|5.786.038.099
|% -2,89
|
|ISCTR
|10,29
|3.481.018.255
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,77
|2.859.643.990
|% 6,85
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2407
|% 0,03
|
|Euro
|18,0878
|18,0942
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8175
|20,9219
|% -0,55
|
|Frank
|18,4845
|18,5958
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,07
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,26
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-14,00
|
|Tam
|6.761
|6.829
|-11,00
|
|Yarım
|3.295
|3.336
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.671
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,02
|
|B. Petrol
|89,39
|89,39
|-3,44
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54DGGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 14.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 917, 683 adet işlem
-
16:53ALGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 44.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 737, 132 adet işlem
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.19 ) 3, 032
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORGE, ZRGYO, BRKO, PKART, DOGUB, CUSAN, ROYAL, EKGYO, VKGYO, DGGYO