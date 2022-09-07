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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.09.2022 15:50
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 02.03.2016 tarihinden bu yana  Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Burcu EVRENOSOĞLU' nun Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak atanmasına ve 16.05.2018/12 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen, T.T.K. 367 ve 371.maddelerine göre düzenlenmiş olan 16.05.2018/05 tarih ve sayılı Yönetim ve Temsil İlzamına ilişkin İç Yönerge gereğince müştereken hareketle yetkili olmak üzere ikinci derece imza yetkilisi olarak tayin edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Ynetim Kurulumuz, ) Sn. Selin DURMAZ' ın Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve 16.05.2018/12 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen, T.T.K. 367 ve 371.maddelerine göre düzenlenmiş olan 16.05.2018/05 tarih ve sayılı Yönetim ve Temsil İlzamına ilişkin İç Yönerge gereğince müştereken hareketle yetkili olmak üzere hali hazırda var olan ikinci derece imza yetkisinin yeni unvanına göre revize edilerek devamına oy birliği ile karar vermiştir.
Yönetim Kurulumuz,  Sn. Ayşegül GÜRSES' in Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061015


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