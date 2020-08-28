***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana hissedarı Altınbaş Holding tarafından yapılan açıklama ve Pay Satış Bilgi Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871606BIST