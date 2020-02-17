***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.02.2020 15:21
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTPFC62017 ISIN Kodlu 120 gün vadeli bono ihracı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 34.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 34.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC62017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.000.000
İhraç Fiyatı 0,95977
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.06.2020
Kayıt Tarihi 15.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 34.000.000
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFTPFC62017 ISIN KODLU 120 gün- 16 Haziran 2020 vadeli 34.000.000 TL nominal değerli bono satışı 17.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 17.02.2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819476
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