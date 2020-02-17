***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFCK2016 ISIN Kodlu 273 gün vadeli bono ihracı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 19.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 19.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Şİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4015Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFCK2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 3,4015 13,64 14,36 663.292,52 17.08.2020 14.08.2020 17.08.20203 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 19.500.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFTPFCK2016 ISIN KODLU 273 gün- 16 Kasım 2020 vadeli 19.500.000 TL nominal değerli bono satışı 17.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 17.02.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819477BIST