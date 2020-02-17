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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.02.2020 15:21
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFCK2016 ISIN Kodlu 273 gün vadeli bono ihracı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 19.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 19.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4015
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFCK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 3,4015 13,64 14,36 663.292,5
2 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020
3 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 19.500.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFTPFCK2016 ISIN KODLU 273 gün- 16 Kasım 2020 vadeli 19.500.000 TL nominal değerli bono satışı 17.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 17.02.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819477


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TSPOR 5,37 214.200.933 % 15,24  
GSRAY 3,31 723.204.922 % 14,93  
EDIP 2,53 40.925.888 % 11,95  
GUBRF 17,24 181.467.897 % 10,44  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8492 7,8886 % -0,34  
Frank 6,1342 6,1712 % -0,11  
Riyal 1,6075 1,6156 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.581 1.581 -1,86  
Altın Gr. 307 308 -0,52  
Cumhuriyet 2.035 2.065 0,00  
Tam 2.027 2.077 -3,84  
Yarım 979 1.005 -1,86  
Çeyrek 491 502 -0,93  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 0,07  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,01  
B. Petrol 57,24 57,24 -0,09  
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