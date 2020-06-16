***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC62017 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 34.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 34.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Şİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.06.2020Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,30Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC62017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2019Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.000.000İhraç Fiyatı 0,95977Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.06.2020Kayıt Tarihi 15.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 34.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetTaksitli İtfa BilgileriTaksit Sayısı 0Döviz Cinsi TRYTaksitli İtfa PlanıTaksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 34.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFTPFC62017 ISIN KODLU 120 gün- 16 Haziran 2020 vadeli 34.000.000 TL nominal değerli bono satışı 17.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 17.02.2020'dir.Ek AçıklamalarTRFTPFC62017 ISIN Kodlu Bononun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851335BIST