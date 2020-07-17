***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFCE2022 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.10.2020Vade (Gün Sayısı) 102Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %11,44Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFCE2022Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 0,97018Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.10.2020Kayıt Tarihi 26.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860222BIST