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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.10.2020 15:18
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFCE2014 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFA EDİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 180.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFCE2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 18.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
İhraç Fiyatı 0,96768
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2020
Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
RFTPFCE2014 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFA EDİLMİŞTİR.
Ek Açıklamalar
TRFTPFCE2014 ISIN KODLU 106 gün- 2 Ekim 2020 vadeli 40.000.000 TL nominal değerli bono satışı 18.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 18.06.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878021


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