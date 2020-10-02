***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFCE2014 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFA EDİLMİŞTİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Şİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.10.2020Vade (Gün Sayısı) 106Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,98Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFCE2014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 18.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 0,96768Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.10.2020Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerRFTPFCE2014 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFA EDİLMİŞTİR.Ek AçıklamalarTRFTPFCE2014 ISIN KODLU 106 gün- 2 Ekim 2020 vadeli 40.000.000 TL nominal değerli bono satışı 18.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 18.06.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878021BIST