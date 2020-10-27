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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2020 10:45
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFCE2022 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 180.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 102
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %11,44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFCE2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,97018
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2020
Kayıt Tarihi 26.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884265


BIST




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BIST En Aktif Hisseler12:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 17,49 21.288.346 % 10,00  
KARTN 1.498,20 97.623.927 % 10,00  
OSMEN 22,00 438.380 % 10,00  
PKENT 703,50 3.518 % 9,99  
EUYO 7,27 5.102.239 % 9,98  
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12:02 Alış Satış %  
Dolar 8,1619 8,1646 % 1,00  
Euro 9,6420 9,6471 % 0,99  
Sterlin 10,5882 10,6413 % 0,87  
Frank 8,9485 9,0024 % 0,90  
Riyal 2,1691 2,1800 % 0,93  
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12:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 -3,48  
Altın Gr. 499 499 4,24  
Cumhuriyet 3.299 3.349 25,00  
Tam 3.283 3.365 20,51  
Yarım 1.587 1.628 9,92  
Çeyrek 796 814 4,96  
Gümüş.Ons 24,29 24,33 0,04  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,08  
B. Petrol 41,10 41,10 0,27  
Seans Raporu 12:02
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