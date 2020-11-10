***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC12111 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI TAMAMLANMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.01.2021Vade (Gün Sayısı) 65Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,38Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC12111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,96894Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.01.2021Kayıt Tarihi 13.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887750BIST