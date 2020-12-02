***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFCA2018 ISIN Kodlu Bono İtfası yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 11.550.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.550.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.12.2020Vade (Gün Sayısı) 72Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,37ISIN Kodu TRFTPFCA2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.550.000İhraç Fiyatı 0,97219Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.12.2020Kayıt Tarihi 01.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.550.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890918BIST