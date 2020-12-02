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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2020 10:27



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFCA2018 ISIN Kodlu Bono İtfası yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 180.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 11.550.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.550.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,37
ISIN Kodu TRFTPFCA2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.550.000
İhraç Fiyatı 0,97219
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.12.2020
Kayıt Tarihi 01.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.550.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890918


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UZERB 39,22 826.052 % 9,98  
AYES 12,46 784.066 % 9,97  
CASA 95,45 775.340 % 9,97  
SAFKR 18,44 8.244.727 % 9,96  
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Riyal 2,0759 2,0863 % -0,27  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 15,92  
Altın Gr. 460 461 3,69  
Cumhuriyet 3.051 3.097 14,00  
Tam 3.040 3.117 18,19  
Yarım 1.470 1.508 8,80  
Çeyrek 737 754 4,40  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 0,24  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,06  
B. Petrol 47,38 47,38 -0,04  
Seans Raporu 13:51
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