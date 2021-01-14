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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.01.2021 10:39



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC12111 ISIN Kodlu Bono İtfası Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 180.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC12111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,96894
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.01.2021
Kayıt Tarihi 13.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902022


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Riyal 1,9632 1,9730 % -0,23  
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11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 -3,63  
Altın Gr. 439 439 -0,84  
Cumhuriyet 2.949 2.994 5,00  
Tam 2.934 3.008 1,16  
Yarım 1.418 1.455 0,56  
Çeyrek 711 728 0,29  
Gümüş.Ons 25,27 25,31 0,05  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,01  
B. Petrol 56,17 56,17 0,11  
Seans Raporu 11:55
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