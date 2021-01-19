***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC52117 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı Tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 32.150.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 32.150.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.05.2021Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) -Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,08Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC52117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.150.000İhraç Fiyatı 0,93296Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.05.2021Kayıt Tarihi 20.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 32.150.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903273BIST