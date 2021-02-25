***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC22110 ISIN Kodlu Bononun İtfası Yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 29.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.300.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.02.2021Vade (Gün Sayısı) 83Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC22110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.300.000İhraç Fiyatı 0,9565Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.02.2021Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.300.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912573BIST