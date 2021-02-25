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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.02.2021 09:57



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC22110 ISIN Kodlu Bononun İtfası Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 180.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 29.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.300.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 83
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC22110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.300.000
İhraç Fiyatı 0,9565
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.02.2021
Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.300.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912573


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GARAN 8,95 1.511.466.019 % 0,00  
KRVGD 15,19 75.874.779 % 0,00  
PEGYO 2,14 57.838.689 % 0,00  
PETKM 5,16 2.035.938.736 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1899 7,2008 % 0,44  
Euro 8,7659 8,7890 % 0,72  
Sterlin 10,1476 10,1985 % 0,41  
Frank 7,9038 7,9514 % 0,36  
Riyal 1,9113 1,9209 % 0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 -6,21  
Altın Gr. 415 415 -0,56  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,88 27,92 -0,02  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,01  
B. Petrol 66,41 66,41 0,23  
Seans Raporu 18:05
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