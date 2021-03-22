***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.03.2021 13:39
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTPFC32119 ISIN kodlu finansman bonosu itfası tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.950.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 4.950.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 4.950.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC32119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.950.000
İhraç Fiyatı 0,96663
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.03.2021
Kayıt Tarihi 19.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 4.950.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919696
BIST