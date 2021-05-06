***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC82114 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı Tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 167.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 37.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.08.2021Vade (Gün Sayısı) 110Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) -Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,03Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC82114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.000.000İhraç Fiyatı 0,93716Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.08.2021Kayıt Tarihi 23.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.000.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934915BIST