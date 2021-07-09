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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.07.2021 16:57



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPCK2115 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 118.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFCK2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,93307

Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 0

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950020


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 7,48 628.103 % 10,00  
NTGAZ 8,43 119.542.917 % 9,91  
ERBOS 133,20 130.288.966 % 9,45  
KUTPO 51,15 96.959.675 % 7,28  
EDIP 2,85 18.882.128 % 6,74  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 8,6572 8,6605 % -0,37  
Euro 10,2733 10,2935 % -0,22  
Sterlin 11,9716 12,0316 % 0,12  
Frank 9,4275 9,4843 % -0,42  
Riyal 2,3032 2,3148 % -0,37  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 3,02  
Altın Gr. 503 503 -0,55  
Cumhuriyet 3.329 3.379 -12,00  
Tam 3.320 3.404 -5,89  
Yarım 1.605 1.647 -2,85  
Çeyrek 805 823 -1,42  
Gümüş.Ons 26,03 26,07 0,11  
Gümüş Gr. 7,27 7,27 0,02  
B. Petrol 75,42 75,42 1,30  
Seans Raporu 17:22
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