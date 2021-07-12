***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPCK2115 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI (sehven girilen "0" taksit sayısının silinmesi)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni sehven girilen "0" taksit sayısının silinmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 118.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,67Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFCK2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,93307Kupon Sayısı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950143BIST