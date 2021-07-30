***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC72115 ISIN Kodlu Bononun İtfası Tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 167.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.100.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.100.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.07.2021Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) -Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC72115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 31.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.100.000İhraç Fiyatı 0,9651Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.07.2021Kayıt Tarihi 29.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.100.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952928BIST