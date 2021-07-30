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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.07.2021 10:03



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC72115 ISIN Kodlu Bononun İtfası Tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 167.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.100.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) -
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC72115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 31.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.100.000
İhraç Fiyatı 0,9651
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.07.2021
Kayıt Tarihi 29.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.100.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952928


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Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01  
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