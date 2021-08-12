***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2021 16:26
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTPFCA2117 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 118.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFCA2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.12.2021
Kayıt Tarihi 08.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.600.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957595
BIST