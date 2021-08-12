***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFCA2117 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 118.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.600.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.600.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.12.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFCA2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.600.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.12.2021Kayıt Tarihi 08.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.600.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957595BIST