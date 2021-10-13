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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.10.2021 15:43



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC22219 ISIN Kodlu Bono İhracı Tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 118.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 11.900.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.900.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) -
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,57
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC22219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.900.000
İhraç Fiyatı 0,93946
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.02.2022
Kayıt Tarihi 01.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.900.000
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970264


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RAYSG 10,17 2.352.733 % 8,19  
AVHOL 6,82 10.711.251 % 6,90  
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Altın Gr. 530 530 6,57  
Cumhuriyet 3.501 3.554 49,00  
Tam 3.488 3.576 55,66  
Yarım 1.686 1.730 26,92  
Çeyrek 846 865 13,46  
Gümüş.Ons 23,30 23,32 0,22  
Gümüş Gr. 6,87 6,88 0,12  
B. Petrol 84,17 84,17 0,99  
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