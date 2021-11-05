Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2021 13:55
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC52216 ISIN Kodlu Bono İhracı Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 162.850.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC52216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,91316
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.05.2022
Kayıt Tarihi 29.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975112


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.584
Değişim :  0,50% |  7,92
Açılış :  1.576  
Önceki Kapanış :  1.576  
En Yüksek
1.587 En Düşük
1.569
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 34,10 5.178.274 % 10,00  
SONME 31,32 9.542.458 % 9,97  
EUYO 3,77 4.443.316 % 9,91  
DOBUR 69,95 21.072.237 % 9,73  
EGEEN 1.431,20 205.395.539 % 8,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6880 9,6900 % 0,07  
Euro 11,1870 11,2643 % 0,34  
Sterlin 13,0365 13,1019 % -0,13  
Frank 10,5816 10,6453 % -0,03  
Riyal 2,5756 2,5885 % -0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 25,96  
Altın Gr. 566 566 7,75  
Cumhuriyet 3.706 3.762 -8,00  
Tam 3.690 3.783 -7,20  
Yarım 1.784 1.830 -3,48  
Çeyrek 895 915 -1,74  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 0,36  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,10  
B. Petrol 82,65 82,65 2,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru